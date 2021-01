Vyloučení z tendru na Dukovany? Jsme znepokojeni, reaguje čínská ambasáda

O dalším postupu se podle Havlíčka rozhodne v příštích týdnech. Klíčová budou i jednání s energetickou firmou ČEZ. Havlíček ve středu uvedl, že stát by se nově mohl podílet na financování výstavby v Dukovanech ze 100 procent, a to v případě, že by zapojení ČEZ bylo příliš drahé. Vyhodnotí to znalecký posudek. Dříve se hovořilo o variantě financování 70 procent státem a zbylých 30 procent by dal ČEZ.