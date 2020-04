Vylít pivo kvůli vládním opatřením, ale platit z něj daně? Pivovary se bouří

Vláda před měsícem zavřela restaurace a hospody, pivovary proto musí řešit, co s vyrobeným pivem. Část se prodá v rámci prodeje s sebou, přesto bude nutné nemalou část sudového piva vylít. Přesto by však pivovary měly odvést miliony korun na spotřební dani. To se nelíbí Českému svazu pivovarů a sladoven, který proto žádá změnu zákona.