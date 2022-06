Vláda si posvítí na dovoz ojetin. Přichází o miliardy

Když počátkem dubna prezident Volodymyr Zelenskyj povolil bezcelní dovoz vozidel pro všechny ukrajinské občany, tisíce automobilistů v mžiku zahltily hraniční přechody. Ukrajinci hromadně vyrazili do autobazarů do sousedního Polska, na Slovensko, do Česka i Německa. Dobrovolníci, kteří převáželi auta pro armádu a rozvoz humanitární pomoci, si stěžovali, že se ocitli v „pasti“ překupníků. Zdaleka přitom nešlo jen o dovoz levných ojetin.