Nová polymerová bankovka Foto: Bank of England

V Británii vstupuje do oběhu nová plastová dvacetilibrovka

V Británii ve čtvrtek vstupuje do oběhu nová bankovka v hodnotě 20 liber (600 korun) s podobiznou malíře Josepha Mallorda Williama Turnera. Je to další z řady plastových bankovek, které mají delší životnost a je obtížnější je padělat. Informovala o tom Bank of England, britská centrální banka.