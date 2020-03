Toyota zastaví provoz v továrnách v Evropě. V Kolíně bude výroba stát do 19. dubna

Japonská automobilka Toyota dočasně zastaví kvůli pandemii nemoci Covid-19 všechny závody v Evropě. V ruském závodě bude stát výroba do pátku, ve zbylých závodech v šesti evropských zemích, včetně Česka, nejméně do 19. dubna. V pondělí to oznámila agentura Kjódo.