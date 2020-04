Stavbaři na dálnici D1 během 14 hodin strhli tři mosty a postavili nadjezd

Šlo o technicky poměrně náročný projekt. Co do rozsahu, tedy odborně řečeno snesení hned tří mostů najednou, byl rekordní. Před demolicí bylo nutné pod každý z mostů navézt zeminu a speciální recyklát. Teprve pak bylo možné již nevyhovující mostní konstrukce odstranit.

„Potom jsme vyčistili jízdní pásy a zpětně namontovali svodidla, aby policie mohla co nejdříve obnovit provoz. Souběžně jsme vysunuli provizorní most. Tato klíčová fáze výstavby pro nás byla velmi náročná na koordinaci prací, na druhou stranu řidiči určitě ocenili, že se to všechno odehrálo během jediné uzavírky,“ říká Jiří Zapadlo ze stavební firmy Metrostav.