Státní lesy skončí v černé nule

Loni se hospodaření LČR propadlo do ztráty 788 milionů Kč po zdanění, v roce 2018 měl podnik zisk 70 milionů. Letos ještě v prvním pololetí kvůli kůrovci a nízkým cenám dřeva vykazoval ztrátu 480 milionů, když tržby LČR do června meziročně vzrostly o sedm procent na 3,94 miliardy Kč, zatímco těžba dřeva vzrostla o 13 procent na 6,34 milionu metrů krychlových.

Bez tržeb z prodeje majetku, který rovněž označují jako nepotřebný, by končily ve ztrátě i VLS. Za loňský rok tyto tržby podle Sotony činily 161 milionů Kč, a to včetně směn majetku.

LČR mají rezervní fond, kde je nyní zhruba 1,25 miliardy Kč. Do státního rozpočtu podnik naposledy odvedl peníze v roce 2018. Od roku 2014 to za pět let přitom bylo 32 miliard Kč. Za letošek se s odvody státu podle Jouklové nepočítá, stejně jako vojenské lesy nejspíš opět nepřispějí do rozpočtu ministerstva obrany. „Za rok 2019 nebyl na základě aktuální situace v lesnickém sektoru realizován odvod do fondu zakladatele. Předpokládáme, že se neuskuteční ani letos,“ potvrdil Sotona.