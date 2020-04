Stát si chce pohlídat rizikové investory

„Jde o investice v oblasti kritické infrastruktury, tedy podniky, které mají bezprostřední vliv na obslužnost země. O podniky, které by mohly způsobit nedostatek něčeho zásadního nebo co by mohlo mít vliv na zdraví obyvatel. Je to například energetika nebo určité typy průmyslu,“ řekl Právu ministr Karel Havlíček (za ANO). Dodal, že zákon vychází z nařízení Evropského parlamentu a zavádějí ho i ostatní země Evropské unie.

„Nová norma by měla zamezit predátorskému skupování klíčových českých podniků, které například zajišťují provoz kritické infrastruktury nebo disponují unikátními technologiemi, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti státu,“ řekla Právu mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Firmy, které by chtěly vstoupit do nejcitlivějších oblastí, kam patří třeba i vojenské technologie, budou muset před transakcí potřebovat povolení státu. „Pro potenciálně problematickou investici bude možné stanovit podmínky, za kterých může být realizována, aby bylo riziko minimalizováno. Pokud by to nebylo možné, bude mít stát možnost v krajním případě danou transakci zablokovat,“ uvedla Filipová.

Řízení o prověření zahraniční investice bude standardně ukončeno do 90 dnů. Jeho výsledkem bude pozitivní stanovisko k investici, které vydá ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo omezující stanovisko jako stanovení podmínek, zákaz nebo zpětné zrušení investice, které bude přijato vládou jako celkem.

Všechny ostatní investice bude možné uskutečnit bez povolení, ovšem během pěti let od jejich dokončení se stát bude moci k těmto transakcím vrátit a prověřit je. Pro získání právní jistoty si zahraniční investor bude moci dobrovolně požádat o potvrzení státu formou konzultace, že proti investici nemá námitky.

Potvrzení bude povinné v případě zahraničních investic do subjektů s licencí pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání a těch, které jsou vydavateli nejvýznamnějšího periodického tisku. Konzultace bude trvat maximálně 40 dnů a během ní bude rozhodnuto, zda je nutné investici ve správním řízení detailně prověřit, nebo takový postup již není nutný.

Zákonná ochrana zatím chybí

„Česká republika dosud neměla žádný zákon, který by jí umožňoval systematicky sledovat potenciální rizika přicházející s některými zahraničními investicemi, a nemá ani nástroje, kterými by do realizace těchto transakcí mohla zasáhnout tak, aby případné hrozby odvrátila,“ poznamenala Filipová.

V tuto chvíli je podle jejích slov v platnosti pouze dílčí sektorová legislativa, podle které dochází k hodnocení některých transakcí. Jde třeba o procesy probíhající v rámci zajišťování ochrany hospodářské soutěže, vstupu do energetických odvětví nebo finančních služeb.