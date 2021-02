Spotřeba elektřiny byla kvůli mrazům rekordní

„V našich zeměpisných šířkách je obecně v zimě spotřeba elektřiny o 40 procent vyšší než v létě, a v mrazech se rozdíl ještě prohlubuje. Spotřeba roste s každým stupněm pod nulou v průměru přibližně o 0,5 procenta. To platí až do přibližně minus deseti stupňů Celsia - to je mez nasycení a pak již tato úměra neplatí,” uvedl Kříž.