Slovenští dopravci blokují hraniční přechody s Českem

V pátek před polednem protestující dopravci přehradili několika kamiony dopravu na dálnici z Brna do Bratislavy. V místě někdejší celnice u Brodského zachovali možnost vjezdu pro osobní vozidla. Důvodem protestu je především požadavek výrazného snížení silniční daně. Protest je podle vyjádření jednoho ze stávkujících naplánovaný do dvacáté hodiny.

Česká policie v reakci na situace stahovala z dálnice kamiony a odkláněla je od Břeclavi do Hodonína a tudy přes Holíč dále na Slovensko.

„Bylo to narychlo. Chystal jsem se na akci včera večer. Nehodí se mi to, doma mám na zvedáku další auto, které čeká na opravu. Ale je to nutné,“ řekl dopravce.