Rada: Babišův návrh na změnu daní sníží příjmy státu o 88 mld. Kč

U domácností s nízkými příjmy by přitom podle studie změna vedla k průměrné měsíční úspoře kolem 180 Kč, zatímco u deseti procent domácností s nejvyššími příjmy by to bylo 5600 Kč.

Rada ve studii dále upozornila, že pokud by vláda nepřistoupila ke kompenzaci výpadku daňových příjmů zvýšením jiných daní, nebo snížením výdajů, zhoršilo by to od příštího roku strukturální deficit, tedy deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, o zhruba 1,3 procenta HDP. Předloni bylo strukturální saldo v přebytku 0,4 procenta HDP, příští rok by se mohlo dostat podle odhadů do schodku až šest procent.