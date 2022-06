Provozovatel pražského letiště se dostal ze ztráty a roste

„I z pohledu provozního hospodaření můžeme být lehce optimističtí, protože jsme se dostali do mírně kladného výsledku a zastavili jsme další prohlubování zadluženosti naší společnosti. Rok 2021 byl rovněž ve znamení obnovování spojení a navýšení počtu frekvencí do již obsluhovaných destinací. Přivítali jsme pět zcela nových dopravců a přidali spojení do šesti nových destinací, včetně vzdálených exotických míst. Svou provozní základnu v Praze v listopadu otevřel německý dopravce Eurowings,“ okomentoval uplynulý rok předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

V letošním roce provoz na pražském letišti zatím roste rychleji, než se původně předpokládalo. Letiště v prvním čtvrtletí odbavilo kolem 1,4 milionu cestujících, což je sice asi 40 procent provozu z předkrizového období, zároveň je to však výrazně více než loni. Letiště tak nyní i přes zastavení letů na Ukrajinu a do Ruska odhaduje, že za celý rok by mělo odbavit až 9,6 milionu pasažérů. Je to o milion více, než predikovalo na začátku roku. Před krizí letiště odbavilo 17,8 milionu cestujících za rok. Provoz by měl dál růst i během léta, kdy letiště nabídne přímé lety do přibližně 150 destinací.