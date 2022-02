Prima končí na O2 TV

„Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů,” doplnil.

„Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami – nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným 'výkupným' za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent,” sdělila šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová. „Jakákoli z kompromisních variant, kterou jsme přinesli na jednání, byla smetena ze stolu,” doplnila.