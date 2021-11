Pražská plynárenská nabízí klientům v režimu DPI individuální snížení záloh

„To se týká i případného snížení výše záloh u těch odběratelů, kteří o uvedené budou mít sami zájem, protože nepředpokládáme, že by tento krok vyhovoval každému,“ uvádí společnost ve své tiskové zprávě. Konkrétní podobu či podmínky případného snížení záloh neuvádí.

Na stejné období, tedy za listopad a prosinec, vláda prominula také placení DPH ve výši 21 procent. I proto Pražská plynárenská klientům doporučuje, aby placení záloh neodkládali nebo nesnižovali, neboť by se o tuto výhodu připravili a v budoucnu by jim to naopak situaci zkomplikovalo.