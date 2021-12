Praha vyměňuje po ukončení smlouvy s JCDecaux přístřešky pro MHD

Od ledna by podle Jílka měla THMP každý týden od dodavatele dostat 15 přístřešků. Dodal, že standardní zastávka vyjde zhruba na 350 tisíc korun bez náhradních dílů a dalšího vybavení a instalace včetně vybudování základů se vejde do 100 tisíc korun.

Jílek dodal, že o nové zastávky se zatím provizorně stará THMP, počítá se nicméně s tím, že je převezme DPP. „Zatím se jedná s dopravním podnikem o podmínkách, nepadla žádná jiná alternativa," řekl. "Osobně si myslím, že by to mělo být tak, že přístřešky převezme dopravní podnik, který následně vysoutěží toho, kdo tam bude reklamu umísťovat," dodal Hřib.

Hřib dříve řekl, že město neplánuje do podmínek zařadit omezení pro firmy, které měly právní problémy s veřejnými zakázkami. To by se mohlo týkat JCDecaux, která byla letos pravomocně odsouzena v souvislosti s reklamními plochami v metru. "Pokud bude mít společnost zákaz, nebo bude vlastněná členem vlády, nebo co je v tom zákoně o střetu zájmů, tak pochopitelně tu zakázku získat nemůže. Ale jinak se bude prostě dělat podle kritérií, která budou transparentně zveřejněna. Nic jiného vymýšlet nebudeme,“ řekl primátor.