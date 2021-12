PPF uvažuje o prodeji Home Creditu v některých zemích

Na dotaz, jak Home Credit bude vypadat za rok, Jirásková uvedla, že je to těžké říct. Jsou země, u kterých firma věří, že mají silný potenciál, a chce je proto dále rozvíjet, a to i sama. Pak existuje druhá kategorie zemí, kde firma vidí potenciál tvorby hodnoty jako omezený, růstově omezený, takže tyto země by mohly být případně prodány, dodala.