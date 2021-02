Podnikatelé v úpadku budou moci žádat o příspěvek 500 korun

Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Senát v se této předloze neúspěšně pokoušel prosadit zvýšení příspěvku na 667 korun denně. Sněmovna to ale odmítla.

Rozšíření okruhu příjemců umožnil předběžný souhlas Evropské komise, která to předtím odmítala. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy pomoci proti dopadům pandemie. O příspěvek budou moci osoby v úpadku žádat zpětně, a to do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona.