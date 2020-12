Po železnici lze cestovat na jednotnou jízdenku, vyjde ale dráž

Zatím platí jen u vlakových spojů, které objednává stát nebo kraje. Na těch komerčních jako Praha–Ostrava a Praha–Brno by měla fungovat do roka.

Cestující si mohou vybrat, zda si koupí papírovou OneTicket v pokladnách dopravců, či přímo ve vlaku, nebo si pořídí její elektronickou podobu přes e-shop na webu www.oneticket.cz, anebo si do mobilu stáhnou aplikaci.