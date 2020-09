Piana od Petrofu po odmítnutí Čínou koupil miliardář Komárek

Podle ní je dodávka k dispozici ve skladech v Hradci Králové a nic nebrání její distribuci. Nadace 11 nástrojů z čínské zakázky rozdá českým školám. „Jsme rádi, že se naše klavíry dostanou do českých škol,” dodala Ceralová Petrofová.

Podle Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce na Česko uvalit sankce a že on nemá na to, aby platil pokuty.