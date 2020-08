Pendolino bude jezdit z Prahy až do Karlových Varů

„Pro Karlovarský kraj to znamená přímé pohodlné spojení nejen s Prahou, ale i se severní Moravou, kam pendolino také zajíždí,“ uvedl člen představenstva Českých drah Jiří Ješeta.

Dosud mohli lidé z Prahy cestovat po železnici do Karlových Varů přímo pouze „severní” cestou přes Ústí nad Labem.

„Od začátku září je to další z vítaných způsobů, jak se pohodlně dostat z Karlových Varů a Sokolova do Prahy, dále do Olomouce či Ostravy,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.