Obrana pozdržela nákup děl z Francie

Jako důvod analýzy Koudelka zmiňuje požadavek Nexteru na zálohu 30 procent již v roce 2021. To dělá skoro dvě miliardy korun. Ministerstvo obrany ale v návrhu rozpočtu na příští rok, o který se ve Sněmovně vede ostrý boj, počítá na pořízení děl pouze s 500 miliony korun.

Podle informací Práva dopis nemile zaskočil nejen vedení francouzské státní firmy, ale i českého generálního štábu, který považuje nákup nových děl za jednu ze základních priorit modernizace armády . Vojáci chtějí náhradu děl Dana, která slouží už 40 let. Obrana chtěla původně smlouvu podepsat do konce roku s tím, že armáda dostane příští rok už tři první houfnice.

Pokud by nákup ministerstvo stoplo úplně, udělalo by to jistě radost komunistům, kteří podmiňují podporu rozpočtu škrtem v rozpočtu obrany o 10 miliard a děla zmiňují jako zbytný nákup.