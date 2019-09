Obnova zničených lesů si vyžádá 18 miliard sazenic. Možná nebudou

O masivních investicích ke zvládnutí klimatických změn hovořil v pondělí před zahájením globálního summitu OSN o klimatu v New Yorku i premiér Andrej Babiš ( ANO ).

„Budeme potřebovat desítky, možná stovky miliard, abychom u nás řešili klimatické změny. Musíme transformovat energetiku, investovat do jádra, vysadit až 18 miliard stromků, zadržovat vodu v krajině,“ uvedl premiér.

Zdá se to být nadsazené číslo, ale jen na první pohled, podle některých by dokonce mohlo být vyšší, ačkoliv odborníci se shodují, že odhadnout, jaké množství sazenic bude pro obnovu českých lesů v dalších letech potřeba, je velmi obtížné. Pomoci by mohla i přirozená obnova lesů. Některé sazenice se ale po výsadbě nemusí kvůli suchu ujmout.