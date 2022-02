Nord Stream 2 Němci stopli, ale ne úplně

Habeckův předchůdce Peter Altmaier (CDU) ale už loni v říjnu oficiálně potvrdil, že Nord Stream 2 bezpečnost dodávek neohrozí. Dokazování, že plynovod navíc by mohl nějak ohrozit dodávky suroviny, by se dalo tenkrát jen těžko sloučit se zákony logiky.

Podle energetického zákona musí spolková vláda předložit své hodnocení bezpečnosti dodávek „do tří měsíců od obdržení všech požadovaných dokumentů“. Společnost Nord Stream 2 AG by měla dodat během příštích dvou až tří týdnů všechny potřebné dokumenty k založení společnosti provozující plynovod podle německého práva. Pak by tedy měla mít německá vláda čas do konce května na vypracování nového hodnocení.

Welt ale upozornil, že trik použitý Habeckem je právně nepevný. Podle listu lze touto cestou Nord Stream 2 určitě odložit, pravděpodobně ale ne zastavit. Jak přesně by další plynovod z Ruska do Německa ohrozil bezpečnost dodávek v této

zemi, by se muselo zdůvodnit obzvláště sofistikovaně, aby to u soudu obstálo. Kapacita Nord Streamu 2 je totiž omezená.