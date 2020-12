Nezaměstnaných je o 77 tisíc více než před rokem

Bez práce bylo v Česku na konci listopadu 274 526 lidí. To je o 2841 lidí více než před měsícem a o 77 237 více než před rokem. Míra nezaměstnanosti činila 3,8 procent, před rokem to bylo 2,6 procenta. Vyplynulo to z dat, jež v pátek zveřejnil Úřad práce ČR.