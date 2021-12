Nezaměstnanost v listopadu klesla na 3,3 procenta

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Lukáše Seidlera trh očekával stagnaci na říjnové hodnotě. Pozitivně se do poklesu promítlo počasí. „Letošní podzim byl obecně teplotně nadprůměrný a pro venkovní stavební práce tak příznivý, což se odrazilo i na vývoji nezaměstnanosti, která tak mírně poklesla,“ uvedl Seidler.

S nárůstem nezaměstnanosti ve zbytku roku počítají také analytici. Podle Tomáše Volfa ze společnosti Ciftin by to ale nemuselo být nic dramatického. „Nemuseli bychom výrazně překročit hranici čtyř procent. Jakékoli další uzavření ekonomiky by znamenalo citelný problém zejména pro sektor služeb,“ uvedl Volf.