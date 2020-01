Malajsie vrátila Britům a Francouzům 3800 tun nelegálně vyvezených plastů

Malajsie za loňský rok poslala celkem 150 kontejnerů se 3800 tunami plastového odpadu zpět do zemí původu, zejména do Francie a Velké Británie. Právě z těchto zemí byla většina odpadu původně ilegálně vyvezen do Malajsie. Informoval o tom německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.