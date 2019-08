Letišť má Česko až moc, většinou jsou ztrátová

Že je to vážný problém, dokládají loňské výsledky. Brněnské letiště odbavilo přes půl milionu cestujících, ostravské 378 tisíc, pardubické 147 600 a karlovarské jen 45 tisíc.

Na otázku Práva, zda tedy tolik tuzemských mezinárodních letišť není příliš, uvedl v pátek mluvčí Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL) Vítězslav Hezký: „Pokud náš úřad někdo požádá o povolení k provozování mezinárodního letiště a splňuje stanovené podmínky, my mu to povolíme. Je věcí politiky státu, kolik mezinárodních letišť v Česku chce a jaké k tomu vytváří podmínky.“

„Zpravidla trvá kolem patnácti let, než se takový projekt podaří uskutečnit, a spory to zpozdily o tři až čtyři roky. Hlavní město by přitom vzhledem k omezené kapacitě Letiště Václava Havla jistě přivítalo, kdyby ve Vodochodech vzniklo letiště pro nízkonákladové letecké dopravce,“ řekl Právu mluvčí Penty Ivo Mravinac.