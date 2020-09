Kuba se ohradil proti jednání Babiše o dálnici D3

„Překvapilo mě, že se premiér schází s alternativou, jež se ohání peticí asi s 1500 podpisy. Přitom při rozboru těchto podpisů zjistíte, že z dotčených obcí, kudy by dálnice skutečně vedla, je zhruba jedno procento podpisů. Ještě více mě však překvapilo, že premiér se chce s touto alternativou znovu v říjnu sejít,“ zlobí se Kuba.

Podle něho nejsou uklidňující ani prohlášení ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO ), který uvedl, že trasa dálnice by měla vést Posázavím. „Musíme si uvědomit, že premiér je jeho nadřízeným,“ poznamenal Kuba .

Podle vyjádření ministra Havlíčka by měla být dálnice D3 dostavěná z Prahy až k rakouským hranicím do roku 2028. V provozu je nyní 70 kilometrů dálnice D3 mezi Meznem a Úsilným. Po dobudování by měla měřit 170 kilometrů. Ve výstavbě je i úsek kolem Českých Budějovic.