Koženky končí. České dráhy nasadí s novým řádem nové vlaky

Největší novinkou budou soupravy InterJet, dopravce je nasadí na linky Západní expres z Prahy přes Plzeň do Chebu a Krušnohor, který jede z Prahy do Chebu severní trasou přes Ústí nad Labem. Vlaky budou jako první v Česku vybaveny speciálními okny, která lépe propouští mobilní signál.

Dráhy začnou stahovat staré vozy označované jako koženky, které používají v obyčejných rychlících. Vozy budou nahrazeny u rychlíků Vltava a Lužnice z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic a Českých Velenic a dále v rychlících Vysočina z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna.

Jednotlivé novější vagony dráhy doplní také do rychlíků Hradečan a Krakonoš z Prahy do Hradce Králové a Trutnova a do rychlíků Bouzov z Brna do Olomouce a Šumperka. „Starší vozy pak budeme používat jako zálohu, například při posilování dopravy nebo jako operativní náhradu,“ podotkl náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.