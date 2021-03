Kolínská Toyota zastaví na dva týdny výrobu

„Ano, toky polotovarů jsou pandemií nabourány v globálním měřítku podobně, jak je na našem území nabourává selektivní lockdown. Ukazuje se to, co ekonomové předvídali: ani současná výjimka z protipandemických pravidel pro český průmysl mu neumožní jet na 100 procent. To by měl brát v potaz i výpočet ztrát případného rychlého krátkého plného lockdownu, dodal.