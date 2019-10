Internetový obchod Rohlík.cz kupuje část společnosti My Food

Společnost My Food Wholesales vznikla letos na konci července. Řetězec My Food, který je součástí společnosti Sklizeno, do této firmy vyčlenil své velkoobchodní aktivity, firmu Freshbedýnky a vlastní výrobu, gastro, catering a projekt Mlsná farma. Tato část My Food má ročně tržby v objemu přibližně 400 milionů korun. V prohlášení pro ČTK to uvedl ředitel sítě prodejen Sklizeno Petr Borkovec.