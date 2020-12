Hotely výjimku nedostanou. Ve čtvrtém stupni musí zavřít

„Hned po odvysílání tiskové konference ministerstva zdravotnictví jsem volala do hotelu Křížový Vrch v Jeseníkách, kde máme zamluvený a z poloviny už uhrazený týdenní pobyt pro naši rodinu a další přátele od konce prosince. Pan manažer do telefonu sotva mluvil a sdělil mi jen, že pokud se opravdu zavře, na což už se připravují, můžeme naši rezervaci přesunout na jiný termín, klidně i o půl roku, jak se nám to bude hodit. Kvůli tomu, co vše máme letos za sebou, a dětem, které se na sníh a hory už strašně těšily, nás to hrozně mrzí,“ podělila svou zkušenost s vyřizováním náhrady paní Zuzana z Prahy.