Havlíček: Pomoc vlády s cenami benzinu je výsměch

Pomůžou motoristům a dopravcům opatření, která právě odsouhlasila vláda?

Čekali jsme, že vláda po mnoha týdnech váhání nad energetickou podporou přijde s uceleným balíčkem, kam zahrne jak podporu proti nárůstu cen elektřiny a plynu, tak samozřejmě i proti růstu cen pohonných hmot. U elektřiny a plynu neudělala vůbec nic, i když jsou jejich ceny rekordní. U pohonných hmot je to pak úplný výsměch.

My bychom krátkodobě zastropovali ceny pohonných hmot mezi 35 a 37 Kč

Úspora u biosložek může snížit cenu pohonných hmot řádově o jednu korunu za litr. To je při cenách přes padesát korun za litr pod rozlišovací schopnost lidí, kteří tankují.

Zrušení silniční daně pak nepomůže skoro vůbec. Dopravci jsou v kritické situaci. Dopadne to tak, že se začne zdražovat doprava, zboží a služby. Tím pádem se opět roztočí inflace. Je to úplné fiasko.

A nepomůže to zrušení silniční daně aspoň malým podnikatelům?

Bavíme se o 1200 korunách za rok, které teď musí platit. Když to porovnáte s tím, kolik musí natankovat a co je to bude stát, tak to neznamená vůbec nic.

Jakou cestu byste navrhovali vy?

My bychom šli cestou zastropování cen pohonných hmot. Krátkodobě ceny zastropovat někde mezi 35 a 37 korunami. V tu chvíli by to pomohlo jak řidičům fyzickým osobám, tak podnikatelům.

Snížení DPH není špatné řešení, ale pomáhá pouze nepodnikatelům, takže v tu chvíli by šli podnikatelé, protože by neměli žádnou podporu, s cenami nahoru. A to by se dotklo všech.

Lze vůbec ceny pohonných hmot zastropovat? Řídí se přece tím, za kolik je dodávají jejich producenti?

Samozřejmě že se to dá – přes marži. Je to jen technikálie.

Zrušení silniční daně má být natrvalo, přičemž to pro státní rozpočet znamená výpadek zhruba čtyř miliard korun. Nebudou v příštích letech chybět?

Zrušení silniční daně nikoho nevytrhne. Tady stačilo udělat krátkodobá opatření, třeba jen do konce roku, která by zasáhla pozitivně pokud možno všechny. A ne vyzobávat miliardy ze silniční daně na x let dopředu.