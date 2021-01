Expert na unijní právo: Kvóty na české potraviny jsou plivnutím do evropské integrace

Je uzákonění kvót problém?

To je absolutní problém. Neváhám říct, že je to plivnutí do základů evropské integrace. Patří do základních znalostí každého absolventa práv, že je to zakázané omezování obchodu mezi členskými státy.

Co to podle vás vyvolá? Může to napadnout Evropská komise nebo opozice, které se to nelíbí, u našeho Ústavního soudu?

Předpokládám, že pokud to projde i Senátem, tak Evropská komise bude asi nejrychlejší a napadne to klasickou žalobou pro porušení povinnosti.

Jde to přirovnat k případu, kdy německá vláda chtěla zpoplatnit dálnice pouze pro řidiče z jiných členských států, nikoli pro samotné Němce a také narazila?

Je to ve stejné oblasti, ale u toho dálničního mýta to bylo neprozkoumané teritorium. Kdežto otázka kvót na potraviny je teritorium mnohokráte judikované Soudním dvorem EU.

Šlo o protežování vlastních zemědělců a potravinářů?

Slavný případ je Buy Irish (nakupuj irské zboží), což je případ proti tomu, co udělala naše Sněmovna, ještě nevinný. Tehdy soukromá asociace irských producentů potravin pořádala kampaň, aby si Irové kupovali irské zboží. A tuto kampaň spolufinancoval irský stát. Soudní dvůr to odsoudil jako omezování volného pohybu zboží.

Ale i naše ministerstvo zemědělství podporuje kampaň Český výrobek.

Toto asi neřeší. Ale tady je to porušení flagrantnější, protože je to formou zákona a se státem podporovanou kampaní se to nedá co do závažnosti srovnat.

Asi je to problém, protože osm evropských zemí poslalo Sněmovně dopis, ať si zavedení kvót rozmyslí, protože půjde o diskriminaci jiných producentů.

No jistě, jak bychom to viděli my, kdyby nám řekli, že v některém členském státě smíme prodat pouze sto škodovek za rok?