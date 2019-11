Důchodová komise plánuje minimální penzi

Z nového nultého pilíře by se hradila solidární část penze z daní, tedy zmíněný minimální důchod. Z prvního pilíře by pak lidé dostávali zásluhovou část důchodu, která by se platila z vybraného pojistného.

Komise jednala i o dřívější penzi náročných profesí. Podle Nerudové se debata vedla o tom, že by se za každých deset let rizikové práce mohl věk odchodu do penze snížit o rok. Týkat by se to mohlo pracovníků v tzv. čtvrté kategorii, jimž hrozí v zaměstnání vážné ohrožení zdraví.