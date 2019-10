Dostavba D4 začne nejdříve za rok

Do tendru na koncesionáře se přihlásilo sedm zahraničních konsorcií. Koncem loňského listopadu z nich byly vybrány čtyři, s nimiž tehdy ministerstvo dopravy (MD) zahájilo soutěžní dialog.

Vítěz soutěže na koncesionáře projektu by měl být znám na jaře

„Po ukončení soutěže na koncesionáře předložíme smlouvu s vítězným konsorciem ke schválení vládě a pak parlamentu. Ten totiž musí před uzavřením smlouvy schválit finanční závazky státu z ní vyplývající. V optimálním případě bychom to do Sněmovny chtěli poslat v příštím roce ještě před započetím letních parlamentních prázdnin,“ informovala Rezková.

Výstavba úseku potrvá zhruba pět let a provede ji za své peníze koncesionář. Po jejím dokončení se pak bude 25 let o daný úsek starat. Stát mu bude vynaložené peníze včetně přiměřeného zisku vracet z mýtného a po uhrazení celé smluvně dohodnuté sumy převezme úsek mezi Milínem a Miroticemi do svého vlastnictví.