Dohoda vs. tvrdý brexit: Jak na Česko dopadnou obě varianty

EU a Velká Británie se tento týden na poslední chvíli shodly na nové verzi dohody o brexitu. Britský parlament o ní bude hlasovat v sobotu. Království by mělo Unii opustit ke konci října.

Největší objem dovozů i vývozů Česka ve vztahu k Británii tvoří automobily. V případě brexitu bez dohody by na auta začala platit cla ve výši deseti procent a u autodílů clo mezi 3 až 4,5 procenty. U elektroniky by šlo o cla kolem šesti procent.

Významným očekávaným dopadem tvrdého brexitu by zřejmě byla také velká zdržení na hranicích, která mohou ovlivnit plynulost výroby v několika týdnech či měsících po brexitu. Zákazníci tedy mohou očekávat zpožďování dodávek.

České firmy by v této souvislosti měly podívat na smlouvy s dodavateli, například ohledně smluvních pokut v případě zpoždění dodávek či ujednání ohledně možného odstoupení od smlouvy.

Nelze vyloučit ani třetí variantu, další odklad brexitu, pokud o něj země požádá a státy EU budou souhlasit. Britský premiér Boris Johnson slíbil, že do konce října vyvede Británii z Evropské unie, a to v případě potřeby i bez dohody s EU. Opakovaně ujišťoval, že o další odklad nepožádá, raději by prý skončil „mrtvý v příkopu”.