Digitální daň zůstává prozatím u ledu

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) u internetových obrů původně usilovala o zavedení digitální daně ve výši sedmi procent z reklamy. Nakonec ustoupila na pět procent, ale ani to Sněmovnou neprošlo, poslanci hlasování nedotáhli do konce. Roli hrály obavy odvety USA, před kterou otevřeně varovala americká strana, i snahy dohodnout se na mezinárodně uznávané dani.

„Pokud nedosáhneme na digitální dani mezinárodní shody, nebudeme ji v podstatě schopni efektivně vymáhat. Proto zásadně upřednostňujeme nadnárodní řešení,“ řekl Právu Zbyněk Stanjura (ODS), pravděpodobný nástupce Schillerové ve funkci ministra financí. Stejně to vidí podle jejich odborníka na finance a průmysl Věslava Michalika i STAN.

Za svůj původní návrh už nehodlá bojovat ani Schillerová: „ČR se už na začátku října připojila ke společnému politickému závazku zemí OECD, kterým jsme deklarovali odhodlání nezavádět žádnou podobu národní digitální daně do konce roku 2023 a vyčkat na konkrétní návrh OECD, který by měl být na stole do konce letošního roku,“ uvedla.