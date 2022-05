Dál už by ceny stoupnout neměly, míní analytik o novém ceníku ČEZu

Noví zákazníci společnosti ČEZ nyní zaplatí za elektřinu při roční fixaci dvojnásobek loňské ceny, a to 11,22 Kč za kilowatthodinu (kWh).

Zákazníci, kteří nemají fixované ceny a mají smlouvu na dobu neurčitou, si u tarifu na ohřev vody připlatí z dosavadních 2142 Kč za MWh na 3694 Kč za MWh, tedy o 72,5 procenta více. Pokud odběratel využívá plyn i na topení, vzroste cena na 3563 až 3666 Kč za MWh, a to podle spotřeby. Dosud tito zákazníci platili 2025 až 2112 Kč za MWh.

„Většina našich zákazníků, konkrétně asi 80 procent, má u plynu probíhající aktivní fixaci. Těch se tyto změny nyní nedotknou. Ceník na dobu neurčitou má přibližně pětina zákazníků. Ceníky ale upravujeme až v létě od 1. července, tedy až po topné sezoně, aby byl dopad na tyto zákazníky co nejmenší. Mrzí nás to, ale dopad ve výsledné faktuře bude v desítkách procent," řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podle Gavora nové ceníky ČEZ ukazují, kam až se mohou ceny energií při současných velkoobchodních cenách dostat. „Pakliže budeme optimisticky předpokládat, že i velkoobchodní ceny elektřiny a plynu jsou na svém maximu, pokud pomineme vysloveně nějaké katastrofické scénáře, tak to je dobrá indikace, že z těchto opravdu vysokých úrovní, kdy už opravdu se jedná o ty troj- až čtyřnásobky proti rokům 2019 a 2020, očekávejme nasycení a potom pozvolný pokles," řekl Gavor.

Celkový energetický trh ale podle něj ještě čeká růst. "Pohybujeme se kolem toho maxima, je to špička ledovce konečných produktů. Myslím si, že ani ČEZ nebude mít potřebu jít nad tuto úroveň. Ostatní obchodníci tam budou pochopitelně dorovnávat, ale dál to už nepůjde, není pro to nijaký zvláštní ekonomický důvod," uvedl Gavor.