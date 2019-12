Brusel schválil dotaci 5,7 miliardy na nákup vlaků Jihomoravským krajem

Náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (ČSSD) řekl, že schválení je důležitá informace. S penězi lze počítat a projekt už tak podle něj nemůže nikdo zhatit. Jihomoravský kraj o dotaci požádal předloni a peníze z unijního fondu by měly pokrýt 85 procent nákladů na pořízení vlaků.

Nové vlaky by podle Bruselu měly na jižní Moravě jezdit do tří let. Jihomoravský kraj chce novými soupravami nahradit dosluhující vlaky na linkách S2 a S3, z nichž některé byly vyrobeny před téměř půl stoletím.