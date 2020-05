Až 85 procent potravin v obchodech má být českých, navrhují poslanci

Část poslanců chce v českých obchodech omezit prodej zahraničních potravin a nařídit většinový prodej potravin tuzemských. Nejprve by se v roce 2021 mělo prodávat 55 procent českých potravin, do roku 2027 by pak podíl měl stoupnout na 85 procent. O návrhu má ve středu hlasovat Sněmovna. Kritici tvrdí, že by to znamenalo velké zdražení, a především je něco takového velmi obtížně realizovatelné. Některé potraviny se u nás vůbec nevyrábějí a mnoho plodin u nás vůbec neroste.