Aktuální zásoby plynu v ČR by stačily do konce března

Plyn v zásobnících, které jsou na území České republiky a jsou využívány pro místní účely, by podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) při současných odběrech vystačil na více než měsíc. Vzhledem k očekávanému zvyšování průměrné denní teploty a snižování denní spotřeby plynu, by zásoby měly být na zhruba 40 dní. Sdělil to David Hluštík z oddělení komunikace MPO.