Air Bank klesl zisk na 281 milionů

Air Bank je součástí skupiny PPF. Společně s dalšími finančními společnostmi této skupiny – českým a slovenským Home Creditem a Benxy (Zonky) – by se Air Bank měla spojit s Monetou Money Bank.

Měla by tak vzniknout skupina Air Bank, v níž by Moneta měla 100 procent akcií. Současně by však Monetu ovládla skupina PPF s podílem 55,38 procenta. Dosud PPF vlastnila zhruba 28procentní podíl v Monetě. Realizace dohody je však podmíněna souhlasem akcionářů na červnové valné hromadě Monety.