Advokát soudu EU dal Česku ohledně Turówu za pravdu: Polsko porušilo unijní právo

Soud by měl konečný verdikt vynést na jaře. Pokud by však česká strana v případě úspěchu probíhajících mezivládních jednání žalobu stáhla, soudci případ přestanou projednávat.

Česko se na unijní soud obrátilo před rokem v únoru poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole Turów do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu odmítá.

Podle informací ČTK by ve čtvrtek polský premiér Mateusz Morawiecki mohl v Praze s předsedou české vlády Petrem Fialou podepsat mezivládní smlouvu o pokračování těžby. V tom případě by podle dřívějších vyjádření politiků Česko žalobu stáhlo a soud by skončil.