Jiří Novotný, Právo

„Letošní provoz cyklopůjčoven ČD Bike je v plném proudu. V prvním pololetí jsme lidem půjčili přes 3500 kol, elektrokol a koloběžek. Hlavní nápor však přichází nyní v létě,“ sdělil místopředseda představenstva Českých drah Radek Dvořák.

Dráhy si pochvalují, že jim díky boomu cykloturistiky rostou tržby. Prodlužuje se totiž doba, na kterou si cyklisté kola půjčují, a výrazně roste zájem o elektrokola, u nichž je půjčovné vyšší.

A jak systém ČD Bike funguje v praxi? Cestující přijede vlakem do centra oblíbených cykloturistických oblastí a přímo na nádraží si může kolo vypůjčit. Lze si je také už předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zarezervovat.

„Proces vypůjčení je snadný. Stačí předložit občanku, řidičský průkaz nebo pas, podepsat nájemní smlouvu, složit vratnou zálohu, zaplatit půjčovné a vyrazit na výlet,“ vysvětluje Dvořák.

Je třeba mít i na kauci



Ceny za půjčení kola zůstávají ve většině krajů stejné jako loni. Celodenní nájemné za kolo pro dospělého tak činí 150 Kč, pro dítě 130 Kč a za elektrokolo se za den platí 350 Kč. Pro držitele In Karty je to o 40 až 50 korun lacinější.

Lidé, kteří služeb cyklopůjčovny využijí, musejí ještě počítat se složením tisícikorunové vratné kauce za každé jízdní kolo. I tak je ale lákavou možností přerušit v některém z turisticky přitažlivých míst na trase jízdu vlakem a vydat se na kole třeba i na celodenní putování. S výběrem zajímavých tras může pomoci internetový portál ČD Vlakem na výlet.

Pokud si lidé vezmou do vlaku vlastní jízdního kolo, lze je jako spoluzavazadlo přepravovat už v 6548 vlakových spojích Českých drah a v dalších 813 vlacích je při cestě uložit v úschovnách. Za přepravu kola si dráhy účtují od třiceti korun při vzdálenosti do padesáti kilometrů, až do sedmdesáti pěti korun při cestách nad 351 kilometrů. Za úschovu kola během přepravy se platí dvacetikorunový jednorázový poplatek.

Cyklistům je však určena i celodenní síťová jízdenka, která jim za 88 korun umožní přepravu kola bez omezení počtu kilometrů a vlaků, v nichž pojedou.