Nejzadluženějším státem obou bloků zůstává Řecko, jehož dluh činí 181,9 procenta HDP. Za Řeckem následují Itálie, Portugalsko a Belgie.

Italský dluh dosahuje 134 procent HDP, portugalský 123 procent a belgický 105,1 procenta. Nejvíce svůj dluh v poměru k HDP navýšila Belgie o 3,1 procentního bodu, Kypr o 2,5 procentního bodu a Irsko o dva procentní body.

Euro area government #debt up to 85.9% of GDP at end Q1 2019 (85.1% in Q4 2018) https://t.co/y3hciggWVi pic.twitter.com/G0j5erYiMe