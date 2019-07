Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Současným zaměstnancům automobilka odečte rozdíl z odměn za letošní rok. Část zaměstnanců však už v závodu nepracuje, a společnost je proto žádá o vrácení peněz. Deníku Nový čas se ozval rozhořčený bývalý zaměstnanec podniku, od kterého Volkswagen žádá vrácení částky 118,09 eura (3016 korun).

„Přišel mi dopis od Volkswagenu, abych vrátil část odměny, i když tam už nepracuji,“ zlobí se bývalý zaměstnanec.

Výrobce automobilů chybu přiznal. „Z důvodu softwarové chyby vyplatil Volkswagen Slovakia svým zaměstnancům (včetně dnes už bývalých) vyšší částku, než jim patřila jako odměna za hospodářský výsledek za rok 2018. Vzniklé situace je nám moc líto,“ uvedla mluvčí společnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Finanční analytik Martin Reguli říká, že bude na dobré vůli bývalých zaměstnanců, zda tuto částku zaplatí. „Nedovedu si představit, jak by Volkswagen postupoval, pokud bývalý zaměstnanec tuto částku nezaplatí, a zda by se pouštěl do právního sporu, když se jednalo o chybu z jejich strany,“ konstatoval.

Koncem loňského roku měl závod VW v Bratislavě 14 800 zaměstnanců, podle plánu měl 3000 z nich propustit.