Africký mor prasat je těžké vymýtit, některé země s ním bojovaly i desítky let, například na Sardinii se to nepodařilo od 70. let dodnes. Mezi světlé výjimky patří Česko, kde se podařilo zlikvidovat prasečí mor loni zhruba po dvou letech. Šířil se na Zlínsku.