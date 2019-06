Ivan Vilček, Právo

Jakmile zákon podepíše prezidentka, měly by se už od příštího roku zastavit exekuce zahájené vůči dlužníkům do konce března 2017 a exekuce trvající déle než pět let. Naopak pokračovat bude vymáhání vybraných pohledávek, například výživného, a také exekuce, u nichž se během půldruhého roku podařilo od dlužníka vymoci minimálně 15 eur (přes 380 Kč).

Odborníci upozorňují, že se nejedná o žádnou amnestii, jelikož jádro dluhu nezanikne a věřitel bude moci žádat jeho vrácení, ovšem bez poplatků. Věřitelé mohou podat nové návrhy na exekuce, tato řízení se ale už budou řídit stávajícím exekučním řádem, který je vůči dlužníkům mírnější než dřívějších právní úprava.

Na Slovensku v současnosti evidují 2,6 milionu starých exekucí. „Průměrný soud na Slovensku má 80 tisíc exekučních spisů. Exekuce však neprobíhají, protože dlužníci jsou nemajetní. Stát provádí jen správu těchto pohledávek a příliš nám to zatěžuje systém. Veřejná správa i soukromá sféra se novým zákonem ozdraví od nebonitních exekucí,“ řekl ministr spravedlnosti Gábor Gál.

Každý pátý Slovák v potížích



Slovenští věřitelé a inkasní společnosti odhadují, že v exekucích dostanou jen každé desáté euro z celkového objemu dluhů. Celkový počet exekucí přitom dosáhl 3,7 milionu. Hrozbě propadnutí majetku nebo jeho části čelí každý pátý Slovák.

Zástupci podnikatelů při přípravě zákona vyjádřili pochybnosti ohledně jeho souladu s ústavou. Zákon podle podnikatelů zavede nedovolenou retroaktivitu a poškodí věřitele. Ti budou muset za každou zastavenou exekuci zaplatit exekutorovi 35 eur (892 Kč). Jen státní instituce zaplatí exekutorům na zmíněném paušálním poplatku za zastavení exekucí v příštích čtyř letech podle odhadu dohromady více než 43 milionů eur (1,1 miliardy Kč).