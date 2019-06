Produkce z uhlí a plynu od ledna do května pokrývala 47 procent dodávek v zemi, zatímco jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje 48 procent. Dalších pět procent elektřiny pocházelo ze spalování biomasy.

„Díky neuvěřitelnému pokroku, který Británie za posledních deset let učinila, můžeme nyní říci, že letos bude rokem, kdy bezuhlíková energie poprvé porazí výrobu poháněnou fosilními palivy,” nechal se slyšet šéf National Grid Johna Pettigrewa.

Britain is obtaining more power from zero-carbon sources than fossil fuels The milestone has been passed for the first five months of 2019 Clean energy has nudged ahead with 48% of generation, against 47% for coal and gashttps://t.co/D4J0EAYoQY #democraticpedogogy pic.twitter.com/wmBpx586JE